Sergej Milinkovic-Savic è tornato con prepotenza tra gli obiettivi di mercato della Juventus. Fabio Paratici lo vuole per rinforzare il centrocampo e i bianconeri valutano un'offerta che comprenda, oltre a una solida parte economica, qualche contropartita gradita a Claudio Lotito, così da allontanarlo dalla richiesta di 100 milioni di euro per il cartellino del serbo. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, in particolare, sarebbero Daniele Rugani e Riccardo Orsolini due tra i nomi più graditi alla Lazio. Difficile che la Juventus, soprattutto in caso di arrivo a Torino di Maurizio Sarri, possa privarsi di Rugani.