Sergej Milinkovic-Savic ​è ancora oggetto dei desideri della Juventus, sebbene l'arrivo a Torino di Rabiot e Ramsey crei un certo traffico a centrocampo. Come riporta Il Messaggero, il serbo sta vivendo le ultime giornate di vacanza, poi, si unirà in ritiro con la Lazio, in attesa di capire se la Juve possa affondare il colpo.