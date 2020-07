Una pretendente in meno per la Juventus per arrivare ad Arek Milik. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, l’Atletico Madrid avrebbe abbandonato la pista che porta all’attaccante del Napoli, virando con decisione su Lacazette dell’Arsenal. Strada meno sterrata dunque per i bianconeri, che comunque sono al corrente degli aspetti economici dell’operazione. De Laurentiis chiede non meno di 50 milioni di euro, anche se nelle ultime ore avrebbe aperto alla possibilità di accettare una contropartita tecnica. Sarebbe Federico Bernardeschi il profilo identificato, molto gradito da Gattuso che l’anno prossimo dovrà fare a meno di Callejon.