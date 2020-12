Il profilo di Arek Milik è tornato di moda per la Juventus, che a gennaio andrà alla caccia di un attaccante come vice Ronaldo per completare il reparto composto anche da Morata e Dybala. Il polacco è destinato a lasciare il Napoli, Gattuso l'ha fatto fuori rosa e a giugno scadrà il contratto. Nonostante lo scenario sembrerebbe favorevole alle società sulle sue tracce, De Laurentiis non lo lascerà andare per meno di 18 milioni. Questo, secondo Sky Sport, è il prezzo fissato dal Napoli per venderlo a gennaio.