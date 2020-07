Tra i nomi in prima fila per raccogliere l’eredità di Higuain c’è Arek Milik, attaccante del Napoli in scadenza di contratto nel 2021 e lontano dal raggiungere l’intesa per il rinnovo. Anzi, il club azzurro ha deciso di metterlo sul mercato, consapevole di questa situazione, con una valutazione di circa 50 milioni di euro. Juventus avvisata, anche se nel frattempo sta provando ad inserire nella trattativa il cartellino di Federico Bernardeschi, che piace molto a Gattuso. Serie A e non solo, perché il polacco piace anche all’estero: come riporta Sky Sport, Il Tottenham lo avrebbe messo nel mirino come vice-Kane, e sarebbe pronto ad offrire Lucas Moura come contropartita tecnica.