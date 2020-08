1









I confronti tra Pirlo e la dirigenza hanno spostato leggermente le priorità di mercato: per la Juventus ora più importante Dzeko rispetto a Milik, con cui i bianconeri aveva raggiunto l’intesa sul trasferimento. Accordo totale, meno con il Napoli, che ha sempre chiesto almeno 40 milioni di euro per il polacco. Vani i tentavi di inserire come contropartita Bernardeschi, desideroso di rimanere a Torino. E l’ultima richiesta raffredda ancora di più la trattativa. Come riporta Il Mattino, il Napoli chiederebbe il cartellino di Juan Cuadrado, incedibile per la Juve.