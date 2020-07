L’intesa con il giocatore c’è già, manca quella con il Napoli. La Juventus lavora costantemente per finalizzare il colpo Arek Milik, che non prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2021 con i partenopei. I bookmakers hanno chiuso le scommesse sul futuro dell’attaccante polacco, dandolo per promesso sposo ai bianconeri: come riporta Agipronews, la quota di Milik aveva oscillato tra 4,00 e 1,75, mentre i rivali dell’Atletico Madrid erano arrivati a 2,25. Per gli analisti, la sfida si sarebbe risolta in favore dei campioni d’Italia in carica.