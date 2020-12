A pochi minuti dal posticipo tra Lazio e Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro di Arek Milik che piace anche alla Juventus: "Per tutti il mercato è un punto interrogativo. L'idea nostra è che l'attaccante faccia comodo a tante squadre e siamo convinti che alla fine troveremo una soluzione - ha detto Giuntoli a Sky Sport - Penso che il ragazzo voglia andare a giocare con continuità in vista dell'Europeo, per essere pronto in estate. Questa è la sua volontà".