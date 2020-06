Ospite a Sky Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha risposto alle domande sulla situazione contrattuale e sul futuro di Arek Milik, obiettivo di mercato della Juventus: “In questo momento la nostra volontà è quella di parlare e negoziare il suo contratto, stiamo parlando con i sui agenti, tentiamo a breve di risolvere in un verso o in un altro. Chiaramente essendo un ragazzo molto giovane e un attaccante così bravo, se non volesse rimanere andrà chiaramente sul mercato. Io lavoro sempre in positivo, penso sempre che i calciatori possano rimanere. L’importante è essere coerenti: uno se deve rimanere, lo deve fare con la testa giusta, se no è giusto che vada. Il Napoli andrà avanti sicuramente con o senza Milik”.