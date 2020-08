Arek Milik continua a restare nei radar della Juventus nonostante le preferenze per l’attacco siano rivolte in primis su Edin Dzeko, in seconda battuta su Luis Suarez in rotta con il Barcellona. Come riporta La Domenica Sportiva, il responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici avrebbe inoltrato una nuova offerta al Napoli per l’attaccante polacco: 10 milioni di euro più il cartellino di Christian Romero. No secco di De Laurentiis, che chiede almeno il doppio della quota cash.