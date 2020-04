2









Arek Milik è l'ultimo nome entrato nei radar della Juventus alla ricerca di un nuovo numero 9. In un mercato dove saranno più gli scambi che i trasferimenti unilaterali, secondo Tuttosport il Napoli potrebbe accettare Federico Bernardeschi e uno tra Daniele Rugani e Cristian Romero (che a fine stagione rientrerà dal prestito al Genoa) come contropartite (oltre a una parte cash). Sul placco ci sono anche Tottenham - e il mercato degli Spurs si può incrociare con quello della Juve che è su Kane - e Chelsea. Le due inglesi sono pronte a mettere sul piatto rispettivamente Lucas Moura e Jeremie Boga, che i Blues possono ricomprare dal Sassuolo per 20 milioni di euro.