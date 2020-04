1









Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus è interessata all'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Il polacco era già stato nel mirino dei bianconeri prima di passare dall'Ajax al Napoli e adesso ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del club bianconero per l'ariete connazionale di Szczesny. Anche se la priorità del club bianconero resta Mauro Icardi, Milik è entrato nel novero delle punte che la Juve sta tenendo sotto controllo in vista del 2020/21. E' il nome nuovo per l'attacco bianconero, ma non solo: sarebbe arrivato anche il sì di Agnelli e dei suoi stretti collaboratori. Milik piace perché giovane e forte, dunque una garanzia anche in termini di contratto.