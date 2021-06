La Juve a caccia di un difensore. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri sondano il terreno per Nikola Milenkovic, un nome concreto fatto da Max Allegri per alzare la qualità del suo reparto difensivo. In caso di partenza di Demiral, che ha chiesto la cessione, partirà l’assalto al difensore viola. In scadenza con la Fiorentina nel 2022, voglioso di cambiare aria, seguito dal Manchester United, il serbo è entrato nel mirino bianconero: prima la cessione di Demiral, poi il via al colpo. C'è l'idea Rugani come contropartita.