L’asse Juventus-Fiorentina non si ferma a Dusan Vlahovic, ma sul taccuino di Federico Cherubini compare anche il nome di Nikola Milenkovic, difensore in scadenza di contratto nel 2022. Come ha spiegato il dg della viola Joe Barone, se dovessero arrivare delle offerte, il club le valuterà assieme al giocatore per rispettarne le ambizioni. Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, per strappare il giocatore da Firenze ci vorranno circa 10-15 milioni di euro, non di più dal momento che a gennaio sarebbe libero di firmare per un’altra squadra a zero. Per la Juve potrebbe essere il sostituto adatto di Demiral, da cui i bianconeri contano di ricavarci una lauta plusvalenza.