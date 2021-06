In caso di partenza di uno dei difensori centrali – i primi indiziati sono Demiral e Dragusin – la Juventus ha messo nel mirino Nikola Milenkovic, pezzo pregiato della Fiorentina di Gattuso. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club viola non vorrebbe concedere alcun tipo di sconto e chiederebbe circa 30 milioni di euro per il calciatore serbo, in scadenza nel 2022. Nel caso in cui non arrivino offerte di questo tipo, le parti discuteranno il rinnovo contrattuale