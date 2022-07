La Fiorentina ha fissato il prezzo per Nikola. Il difensore serbo vuole la cessione ed è nel mirino di Inter e Juve. Secondo Il Tirreno l'addio si consumerà per non meno di 15 milioni di euro cash e senza dilazioni sui pagamenti.Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport però i nerazzurri si sarebbero defilati alla corsa al difensore in quanto come quarto centrale difensivo i 20 milioni richiesti dai viola sono ritenuti troppo elevati.