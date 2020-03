Tra Barcellona e Psg c'è di mezzo la Juventus. I bianconeri provano a mettersi in mezzo a una vera e propria sfida tra i due club che continuano a "rubarsi" talenti dei settori giovanili. Prima il Psg ha portato in Francia i gioiellini del Barça Xavi Simons e Kays Ruiz-Atil, ora gli spagnoli stanno provando a prendere Edouard Michut, che a Parigi è stato già etichettato come il nuovo Verratti.



PORTE APERTE - Alt, perché secondo quanto riporta Calciomercato.com il Barcellona dovrà vendersela con una concorrenza internazionale. Su tutte c'è la Juve, sempre attenta quando si parla di giovani talenti in prospettiva. I bianconeri ci hanno abituato a lavorare nel presente per assicurarsi un futuro di successi. Michut piace ai dirigenti della Juve che con il Psg ha sempre mantenuto ottimi rapporti e fino a qualche mese stavano trattando lo scambio De Sciglio-Kurzawa. Non solo però, perché sul piatto possono essere inseriti anche Meunier, Dybala e Pjanic, per i quali ci sono stati interessamenti e sondaggi tra le due società. Classe 2003, il Psg l'ha pescato a 13 anni nelle giovanili del Versailles dandogli subito in mano le chiavi del centrocampo. Michut cresce e in pochi anni diventa un punto fermo della formazione Under 17: centrocampista completo, all'occorrenza può fare anche il mediano in un reparto a tre.



CONCORRENZA - Michut non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista e questo vuol dire che potrebbe lasciare il Psg per una cifra nettamente più bassa rispetto al suo valore. Un affare da non perdere, ma il grande ostacolo è rappresentato dalla concorrenza per il talento classe 2003: non solo Juve e Barça, sul centrocampista classe 2003 infatti ci sono anche Manchester City e Valencia.