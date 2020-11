Da anni il nome di Marcelo ronza sul mondo bianconero. La Juventus non ha mai affondato il colpo per il terzino brasiliano, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Il terzino brasiliano è scivolato in secondo piano al Real Madrid, Mendy ha definitivamente ribaltato le gerarchie, per questo lo stesso giocatore potrebbe pensare ad una nuova avventura. Come riporta Todofichajes.com, portale spagnolo, in Italia sia Juventus che Inter si contendono Marcelo.