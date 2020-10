Sirene inglesi per Donyell Malen. Secondo i media olandesi, il 21enne attaccante del PSV Eindhoven (già seguito dalla Juventus) è nel mirino dell'Arsenal.



LE PAROLE DI RAIOLA - Come De Ligt, Malen è supportato professionalmente da Mino Raiola. Qualche settimana fa, il super procuratore lo aveva menzionato a Sky Sport, parlando di un possibile futuro in Italia. "​Talenti da portare in Italia ce ne sono, all'estero ce ne sono di incredibili. Malen del PSV un giorno magari potrebbe arrivare qui. Oggi difficilmente il club può venderlo e un'altra società può avere la forza di strapparglielo".