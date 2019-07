L'azione di disturbo di Fabio Paratici all'interno dell'affare Romelu Lukaku, in uscita dal Manchester United e in arrivo in Italia in questa caldissima estate di mercato, ha sortito l'effetto di destare l'Inter. Come riportato da Sky Sport, infatti, Piero Ausilio è subito partito per l'Inghilterra, dove incontrerà la dirigenza dei Red Devils con l'obiettivo di chiudere l'affare, mentre Beppe Marotta per il momento resta a Lugano, a contatto con il ritiro della squadra nerazzurra. E la Juventus è alla finestra, soprattutto per il futuro di Mauro Icardi.