La notizia, già circolata nei giorni scorsi, è tornata prepotentemente di moda ieri sera, quando si è parlato di un Big Rom in attesa della Juventus e sparito per L'Inter, a cui non starebbe rispondendo. I bianconeri per poter sbloccare l'affare dovranno prima piazzare Dusan Vlahovic, conteso tra Chelsea e Psg, per un affare che non avrà un percorso rapidissimo, anzi. Il legame più interessante, però, è tra il numero 9 bianconero e l'ex nerazzurro, legati a doppio filo.Come scrive il Corriere dello Sport, Giuntoli ha il pallino Lukaku da quando era al Napoli e ad Allegri Big Rom piace tanto. "Non è - come si legge - un fatto da poco - a pensarci bene - dentro questa storia che squarcia un cielo apparentemente sereno per l’Inter, ma da ieri più nero che azzurro. Non bisognava cadere in sottovalutazioni. Ora esce il bubbone: la Roc Nation vorrebbe mediare in solitudine per sbloccare Chelsea e Inter ma l’avvocato Ledure, storico legale di Lukaku, non si fa trovare e lo stesso Big Rom dribbla le telefonate dell’Inter". Perché? Il motivo è da ricondurre alla Juve, che gli ha chiesto sette giorni, forse dieci. E il fatto che lui glieli abbia concessi significa che... vuole aspettare Giuntoli e Allegri.- Come riporta Tuttosport, nella giornata di ieri, dopo aver trovato finalmente l’accordo con il Chelsea, l'Inter non è più riuscita ad avere risposte né dal giocatore né dal suo agente per avere la firma e quindi chiudere l’affare. E così è iniziato a crescere un dubbio tra Marotta e i colleghi, "che Lukaku avesse sull’altro piatto della bilancia un accordo con un altro club. E il timore ha iniziato a virare su qualcosa di più profondo quando è emerso che in effetti un contatto tra la Juventus e il club londinese c’è stato e l’offerta sarebbe sostanzialmente analoga", si legge. Per il giocatore ci sarebbero in palio 11 milioni a stagione grazie al decreto crescita che significherebbero lo stesso esborso sostanzialmente che la Juventus in questo momento sta sostenendo per pagare i 7 milioni netti a Vlahovic.