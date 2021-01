La Juventus ha sposato la linea verde sul mercato. Dopo aver accelerato con il Genoa per mettere le mani su Nicolò Rovella, il prossimo giovane nel mirino potrebbe essere Matteo Lovato, difensore centrale del Verona di Juric. Come riporta Calciomercato.com, il classe 2000 ha stregato tutti con una grande prestazione allo Stadium. La Juve si è convinta delle sue qualità, come molti altri club di Serie A tra cui il Milan. Il club di Setti lo valuta 15 milioni di euro.