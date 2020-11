Prima la sfida contro la Juventus, domenica sera quella contro il Milan. Nel giro di poche settimane, Matteo Lovato si troverà ad affrontare le sue dirette estimatrici in ottica mercato. Perché sia bianconeri che rossoneri stanno monitorando l’evoluzione del giovanissimo difensore centrale dell’Hellas Verona, che sta beneficiando della cura Juric per crescere in fretta e diventare uno dei pilastri della squadra. Nessuna trattativa, ma il gradimento è alto, sufficiente per farne alzare il prezzo del cartellino. Il club scaligero è consapevole di possedere un vero e proprio gioiellino e, come riporta il Corriere di Verona, la valutazione che fa del classe 2000 è pari a 15 milioni di euro.