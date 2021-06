Da ieri è ufficialmente iniziata la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Il giocatore, come scrive Tuttosport, vorrebbe solo il club bianconero e ha già rifiutato le avance di Borussia Dortmund e Arsenal. Ma ci sono tra club che potrebbero far saltare il banco, ovvero Paris Saint-Germain, Chelsea e Real Madrid. Eventualità non impossibile dal momento che l’ex Milan, attraverso prestazioni illustri all’Europeo, si sta elevando a livello internazionale.