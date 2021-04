La Juventus non vuole trovarsi a trattare Locatelli a mercato inoltrato, per questo vuole anticipare i tempi. Stando a quanto riporta Tuttosport, i contatti sono continui e Fabio Paratici punta a piazzare l’affondo decisivo prima dell’inizio dell’Europeo in cui il centrocampista del Sassuolo sarà impegnato, prima della fine della stagione, magari a ridosso della finale di Coppa Italia. La Juve punta a chiudere un’operazione alla Chiesa (prestito con obbligo di riscatto) e il club neroverde non disdegna l’inserimento di giovani di prospettiva nell’affare, come Gianluca Frabotta o Nicolò Fagioli.