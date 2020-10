2









È stato corteggiato in questa sede di mercato, adesso la Juventus ha deciso di concentrare gli ultimi sforzi economici per Federico Chiesa, ma Manuel Locatelli è stato un obiettivo concreto. L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, affermando che la volontà è sempre stata quella di trattenere il giocatore, confermando che la Juventus sia stata la prima squadra a muoversi per lui. E la posizione del club neroverde, in effetti, è sempre andata in quella direzione. Nonostante la Juve abbia provato ad intavolare una trattativa, la forbice tra domanda ed offerta non è mai stata colmata, con gli emiliani che hanno sempre preteso almeno 30 milioni di euro.