Le parole in chiave mercato di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport: "Se Manuel Locatelli andrà in una big italiana o estera, o se rimarrà al Sassuolo? Già nella passata stagione ci sono arrivate delle offerte, che da parte nostra non potevano andar bene perché le nostre richieste economiche erano totalmente diverse. La nostra speranza è di tenerlo, ma se dovesse andar via preferiremmo che andasse in una squadra di Serie A. Sarebbe meglio che i talenti italiani prestino il loro servizio nel nostro campionato. Non so se ci saranno società che potranno acquistarlo. Nel caso, rimarrà con coi!"



Locatelli è stato a lungo corteggiato dalla Juventus, che però non aveva la possibilità di pagare i circa 40 milioni cash chiesti dal Sassuolo.