Manuel Locatelli continua a sorprendere, non rallenta il passo nella sua rapida ascesa che lo ha portato alle prime convocazioni in Nazionale maggiore. Contro il Napoli si è assunto la responsabilità di calciare un rigore pesante come un macigno in assenza di Caputo e Berardi, trafiggendo Ospina con la freddezza dei grandi. La Juventus lo monitora da tempo, Pirlo l’ha richiesto espressamente alla dirigenza bianconera che purtroppo ha trovato un muro a fronte delle pretese del Sassuolo, club che ne detiene il cartellino. Come riporta il Corriere dello Sport, il club emiliano, che lo prelevò dal Milan per 12 milioni di euro, lo valuta almeno il doppio.