L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha fatto il punto sui suoi due gioielli Locatelli e Boga, entrambi nel mirino della Juventus (e non solo): "Sono tutti pronti per un grande club - ha detto a La Gazzetta dello Sport riferendosi anche ad altri giocatori - Ma vadano solo per essere protagonisti. Accontentarsi di far parte della rosa significherebbe buttare via talento e carriera. Di vita ce n’è una sola e le scelte sono determinanti. Non è vero che il treno passa una volta e basta: se ti impegni, ne passano tanti".