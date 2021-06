Uno dei nodi della trattativa per Locatelli risiede nell’identificazione della contropartita tecnica. In pole sembrava esserci Radu Dragusin, ma La Gazzetta dello Sport propone un altro nome. La Juventus, infatti, starebbe pensando di promuovere Nicolò Rovella, centrocampista acquistato a gennaio dal Genoa e lasciato in prestito per continuare il percorso di crescita. Chissà che non possa farlo al Sassuolo, inserito come pedina per arrivare a Locatelli.