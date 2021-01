Negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Fernando Llorente per la quarta punta della Juventus, per quello che si tratterebbe di un vero e proprio ritorno dopo il passato in bianconero. Come riporta il Corriere dello Sport, però, non si tratta di un’operazione così semplice, infatti il Napoli non avrebbe nessuna intenzione di lasciarlo andare via gratis. Il reparto offensivo della squadra di Gattuso non vive il suo miglior momento, decimato dalle assenze di Mertens e Osimhen, per questo il Napoli vuole trattenere Llorente almeno fino a quando non verranno recuperati tutti i giocatori in questione.