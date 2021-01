Prende il via oggi, 4 gennaio 2021, la sessione invernale di calciomercato, che si chiuderà l’1 febbraio. Una finestra che vedrà la Juventus impegnata soprattutto su un fronte, quello della quarta punta. Nell’antipasto ai giorni bollenti che seguiranno si sono fatti tanti nomi, tra cui Fernando Llorente. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto un punto sul possibile futuro in bianconero del centravanti del Napoli. Fabio Paratici sta concretamente tenendo in considerazione questa opzione, ma soltanto per un eventuale colpo last minute. Infatti, il dirigente bianconero punterà prima soluzione di più alto calibro.