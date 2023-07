Aymericè il sogno dell'Athletic Bilbao. I contatti vanno avanti da settimane ma sul giocatore c'è anche l'interesse della Juve. Lo scrive Relevo, in Spagna, che sottolinea come il club basco si stia muovendo per il centrale del Manchester City. Al momento, però, la strada resta aperto per le eventuali concorrenti, tra cui i bianconeri. Nella conferenza di ieri, però, il nuovo uomo mercato bianconero Cristiano Giuntoli ha sottolineato le priorità del proprio lavoro, accantonando per il momento la questione difesa.