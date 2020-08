L’Arsenal è alle prese con il futuro dei suoi due attaccanti di punta, Aubameyang e Lacazette. Quest’ultimo è finito in orbita sia di Atletico Madrid che Juventus, e il tecnico dei Gunners avrebbe espresso apprezzamento per alcuni giocatori bianconeri. Come riporta The Athletic, il club londinese lo valuta almeno 35 milioni di euro, ma allo stesso tempo avrebbe aperto anche alla soluzione dello scambio: al tecnico spagnolo piacciono Douglas Costa e Cristiano Romero, di rientro dal prestito al Genoa.