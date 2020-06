Marash Kumbulla è una sorpresa dentro la sorpresa: in pochi si sarebbero aspettati il Verona in corsa per l'Europa League a 12 giornate dalla fine, trai protagonisti della squadra di Juric c'è il difensore classe 2000 che ha avuto un grande impatto alla sua prima stagione in Serie A. Tutte le big, Juve compresa, hanno messo gli occhi sull'albanese, preso da esempio dal presidente Setti per spiegare la filosofia del club: "Per noi sono fondamentali idee e passione. Kumbulla è un esempio di come lavoriamo, è con noi dai Pulcini, oggi gioca in Serie A ed è stato puntato dalle grandi squadre".