Come racconta Calciomercato.com, la Juve si muove per Kumbulla. Scrive CM: "​La Juve osserva. E aspetta. Di vedere come possa evolvere la situazione, perché Kumbulla piace e pure parecchio ma per mille motivi non c'è stato modo di trasformare l'interesse in una vera e propria trattativa. Un po' perché comunque non è il pacchetto di difensori centrali ad aver bisongo di innesti, almeno fino a quando oltre a Cristian Romero non possa partire pure Daniele Rugani. Ma con Giorgio Chiellini che si avvicina a quello che potrebbe essere l'ultimo giro di giostra, anche in ottica futura potrebbe servire un innesto di prospettiva".



SERVE UNA CESSIONE - Ed è su questo che si sta ragionando alla Continassa. In altri tempi sarebbe già partita un'offensiva per acquistare Kumbulla lasciandolo magari in prestito una stagione, ora i conti non consentono una manovra del genere, semmai si potrebbe ipotizzare un passaggio in prestito dell'albanese alla Juve ma solo nel caso in cui arrivasse un'offerta (che oggi non c'è) per lo stesso Rugani.