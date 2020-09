1









Nonostante sia partita molto più tardi nella corsa per Marash Kumbulla, negli ultimi giorni la Juventus ha provato ad avviare i contatti con l'agente per capire la fattibilità dell'operazione. Anche perché al momento, l'unica concorrente è la Lazio, dopo che l'Inter si è tirata indietro per il difensore del Verona. Qualche timido sondaggio è arrivato dalla Premier League, ma secondo il Corriere della Sera la Lazio sta provando l'affondo decisivo: 15 milioni di euro più il cartellino di André Anderson, questa è l'offerta dei biancocelesti forti anche del sì del giocatore.