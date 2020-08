La sorprendete promozione di Andrea Pirlo ad allenatore della prima squadra della Juventus fa tornare la tranquillità a Formello, perché il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è stato uno dei candidati per l’eredità di Maurizio Sarri. Adesso che ogni fantasma è stato scacciato da Roma, l’allenatore rinnoverà con i biancocelesti e porrà delle condizioni di mercato a Lotito, per disputare Champions e campionato al meglio. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, una delle priorità è quella di accelerare per l’acquisto del difensore centrale del Verona Marash Kumbulla, su cui c’è forte l’Inter, mentre più defilata rimane la Juventus.