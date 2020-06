Marash Kumbulla è uno dei prezzi pregiati del Verona targato Ivan Juric. La Juve ha messo gli occhi sull'albanese classe 2000 nato a Peschiera del Garda, ma non è l'unico club che si è mosso per provare a prenderlo: sul difensore ci sono anche Inter e Lazio, che secondo il Corriere dello Sport potrebbe avere un canale preferenziale per l'amicizia tra il presidente gialloblù Setti e Claudio Lotito. "Kumbulla direbbe sì" spiega il Corsport, il Verona chiede 35 milioni ma apre all'inserimento di una contropartita. E la Juve studia le mosse per preparare l'affondo.