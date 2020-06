L’eterna sfida di mercato tra Juventus e Inter si ripeterà anche per Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona classe 2000, senza dubbio una delle più belle sorprese del nostro campionato e della squadra di Juric. Nelle ultime ore il CFO bianconero Fabio Paratici ha guadagnato terreno, ma i nerazzurri conservano ancora grande vantaggio, essendosi mossi in largo anticipo. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Beppe Marotta ha presentato un’offerta che convince maggiormente il Verona, anche perché l’ad dell’Inter si è detto disponibile ad acquistare Kumbulla e lasciarlo per un altro anno ai gialloblù.