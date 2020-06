Novità sul futuro di Marash Kumbulla. Rivelazione dell’Hellas Verona delle meraviglie di Juric, e più in generale della Serie A, il centrale ha attirato la forte attenzione dell’Inter, che è arrivata ad offrire 25 milioni di euro più bonus. Il piatto ha ingolosito il Verona, che però sa anche della presenza della Lazio, che è pronta a muoversi. Come riporta Sky Sport, i biancocelesti potrebbero formulare una proposta economica ancora più convincente, e hanno fissato nelle prossime ore a Roma un incontro con il Verona. La Lazio è fiduciosa, anche in virtù degli ottimi rapporti tra i presidenti Lotito e Setti. Sul difensore classe 2000 c’è anche la Juventus, che al momento non si è spinta oltre discorsi esplorativi con il club scaligero.