Marash Kumbulla è e sarà un prezioso oggetto di mercato, conteso da top club italiano. Inter, Juventus e Lazio lo seguono da tempo, ma chi sta premendo sull’acceleratore sono i biancocelesti. Il presidente Lotito è in continuo contatto con Setti, numero uno del Verona, per trattare il giocatore. Per ora, le offerte della Lazio non hanno soddisfatte le richieste scaligere, che vogliono prolungare il contratto dell’albanese fino al 2023, cosa che non complicherebbe la trattativa. Come riporta Il Messaggero, il ds Tare sta valutando l’ipotesi di inserire due contropartite, che corrispondono ai nomi di Anderson e Lombardi.