Prove di derby per Marash Kumbulla. Stasera l’Hellas Verona affronterà la Roma all’Olimpico, possibile prossima casa del difensore albanese, ma per difendere i colori biancocelesti. È quanto riporta il Corriere dello Sport, secondo cui la Lazio avrebbe sorpassato tutte le pretendenti per il classe 2000 (Inter e Juventus). Dal canto suo, il club scaligero vorrebbe prolungare il suo contratto, strategia che comunque non impedirebbe la cessione. Tra rinnovo e partenza, Kumbulla rimane concentrato sul campo, la squadra di Juric non vuole smettere di stupire. Intanto, fa le prove generali per il prossimo anno.