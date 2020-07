Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti è stato intervistato da Deejay Football Club su Radio Deejay, soffermandosi sul futuro di Marash Kumbulla, seguito da Inter, Lazio e Juventus: "Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l'importante è che siano contenti il giocatore e la società. È una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni". Dunque nerazzurri e biancocelesti in pole per il difensore classe 2000, rivelazione dello splendido Verona di Juric. La Juve segue dalle retrovie.