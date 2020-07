Stando a quanto riporta Sportmediaset, Marash Kumbulla e l’Hellas Verona starebbero trattando il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Dunque sembra che la società di Setti stia approfittando dello stallo negli assalti al difensore di sua proprietà per intavolare il prolungamento contrattuale, che comunque non dovrebbe impedire la sua cessione. Un modo in più per rafforzare la valutazione del suo cartellino, essendo l’albanese richiestissimo dai top club di Serie A, come Inter, Lazio e Juventus.