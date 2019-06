Kalidou Koulibaly è uno tra i sogni di mercato della Juventus. Il centrale del Napoli, confermatosi tra i migliori in Serie A e in Europa nell'ultima stagione, potrebbe essere il rinforzo ideale per il reparto bianconero, soprattutto in caso di arrivo a Torino di Maurizio Sarri dal Chelsea. Il Napoli, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha fatto il prezzo: non si valutano offerte sotto i 100 milioni di euro. Il Manchester United si è mosso da tempo per Koulibaly, mentre il Paris Saint-Germain offre 70 milioni. E la Juventus è alla finestra, in attesa di sviluppi.