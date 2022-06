Filip Kostic può lasciare l'Eintracht Francoforte: l'esterno serbo piace alla Juventus, in caso di partenza l'Amburgo, ex squadra di Kostic, incasserà il 5% sulla rivendita. Il club bianconero spinge per lui, che intanto ha già accordo e preferenza, e potrebbe chiudere dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria.