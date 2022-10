Sì, perché nonostante sia solo l'11 ottobre, il mercato chiama già, complice il Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Tempo per programmare le mosse e spostare su gennaio qualche investimento per il presente e il futuro, con la Juve che a questo punto ha già individuato qualche profilo. Il nome nuovo, riportato da Il Secolo XIX è quello di, con i bianconeri che nell'ultima settimana avrebbero chiesto informazioni per sondare la volontà dello Spezia. Valutazione? 10 milioni di euro, ma nella sfida per il suo cartellino c'è anche il Milan.Del resto, Kiwior, è uno dei migliori talenti dello Spezia e una vera rivelazione per la Serie A. Un colpo da fare subito, spiega il quotidiano, difficilmente rinviabile a giugno. Classe 2000, è un difensore centrale polacco, forte fisicamente ma anche a livello tecnico, tanto da poter essere impiegato anche a centrocampo. Per lui 10 gare in stagione con lo Spezia, tutte da titolare, e solo 9' saltati fino a qui. Un vero prospetto che la Juve ha messo nel mirino.