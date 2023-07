Sfumato Milinkovic Savic,Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per portare l’affare al traguardo, trovando terreno fertile con il Barcellona, più che aperto a lasciar partire l'ex Milan, non centrale nel progetto di Xavi. Come raccontato nei giorni scorsi, un principio d'intesa con il club blaugrana era già stato trovato. Prestito che poteva diventare obbligo a determinate condizioni per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.L'ostacolo principale è convincere il giocatore, che vorrebbe rimanere al Barcellona e nel caso, preferisce il trasferimento in Premier League. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport,Kessie avrebbe già aperto a questa destinazione e non giocare le coppe europee non sembra un problema per l'ivoriano. "Adesso alla Juve serve uno scatto per convincere il giocatore e sorpassare il Tottenham", si legge sul quotidiano.