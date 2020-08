La voce in agenda che più scalda la dirigenza della Juventus è la ricerca del nuovo numero 9 bianconero. Anche se dalle parti di Torino stanno ragionando anche nell’ottica della quarta punta, e nel casting è rientrato Moise Kean. L’ex bianconero si è trasferito un anno fa all’Everton per una cifra pari a 30 milioni di euro bonus compresi, ma in Inghilterra non ha trovato la fortuna sperata, e come riporta Calciomercato.com il suo agente Mino Raiola ne ha parlato con la Juve. Possibile scambio in vista, è il giocatore che può fungere da pedina è Aaron Ramsey, che non disdegnerebbe un ritorno in terra inglese.